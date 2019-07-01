Министерство иностранных дел России приветствует встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По мнению сотрудников ведомства, нормализация отношений между двумя государствами является неотъемлемой частью действий по урегулированию проблем Корейского полуострова.
Улучшение взаимодействия этих стран включено в российско-китайскую «дорожную карту», сообщается на
Для достижения поставленной цели необходимо серьёзное взаимодействие всех вовлечённых сторон. Россия со своей стороны продолжает серьёзную работу с партнёрами, направленную на разрешение сложившейся ситуации.
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась 30 июня в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне Корейского полуострова. Как писал News.ru, члены Демократической партии США выразили недовольство тем, что она не принесла заметных результатов для Вашингтона и при этом сделала фигуру лидера КНДР более весомой.