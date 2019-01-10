Российские санкции против Украины бьют по Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон пожаловался премьеру РФ Дмитрию Медведеву на санкции России против Украины. Они могут ударить по торгово-экономическим отношениям Москвы и Кишинёва.

Ограничения, введённые Россией на импорт некоторых товаров через территорию Украины, окажут влияние на поставщиков из Молдавии, сказано в письме Додона на имя главы российского кабмина.

«Данное постановление создало риски для определённых групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки», — пояснил Додон.

Ранее News.ru писал о том, что Минэкономразвития РФ оценило объём украинской продукции, попавшей под введённые РФ дополнительные санкции. В 2018 году эта сумма составит порядка $510 млн. Общий импорт украинских товаров в Россию в 2017 году составил 4,912 млрд долларов. Из этого числа объём дополнительно запрещённых товаров оценивается в 468,9 млн долларов.