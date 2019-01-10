Российских наёмников заметили в Судане

https://news.ru/storage/news/9d9fc0b043e77a8d7a4e5fe11b168858/2807ffff-ab47-4756-bd14-85265d22076c_850.jpg Mohamed Khidir/Global Look Press

В британской газете появилась информация, что представителей российской частной военной компании Вагнера заметили в Судане. Они якобы участвуют в подавлении антиправительственных протестов.

О присутствии российских военных свидетельствуют фотографии из Хартума. На снимках — десятки белых мужчин в камуфляжной форме, передвигающихся на российской бронированной и грузовой технике.

Русскую речь на улицах слышали и представители местной оппозиции. По их данным, как пишет газета Times, ЧВК также проводит стратегические и практические тренинги для суданской разведки и других спецслужб.

Волна протестов против правления лидера Судана Омара Башира прокатилась по всей стране. Он пришёл к власти в результате военного переворота в 1989 году и стал бессменным руководителем страны.

По данным властей Судана, в столкновениях протестующих с военными и полицейскими за последние дни погибли 10 человек. Один из лидеров оппозиции Садик аль-Махди называет другую цифру — 22 человека — и говорит о целенаправленных репрессиях власти по отношению к неугодным.

Ранее News.ru писал о том, что в марте 2018 года в прессе появились сообщения, что в Судан отправились бойцы ЧВК Вагнера, которая, по данным журналистов, курируется военной разведкой РФ.