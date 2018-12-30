Российских детей доставили на родину из Ирака

https://news.ru/storage/news/00f5c7960cbf8dfc569261779701d7ca/db07c081-0726-4530-ab2a-71ab3f1e0e10_850.jpg Dmitry Terekhov/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Российские дети, чьи родители примкнули к террористическим организациям, вернулись на родину из Ирака. Спецрейс прибыл в аэропорт Журовский в Подмосковье.

Самолёт доставил в Россию 30 детей. Среди них 16 девочек и 14 мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет из Дагестана, из Чечни, а также из Москвы и Пензы. Все они до последнего оставались в иракских тюрьмах вместе с матерями, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребёнка в РФ.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сопровождала ребят в полёте вместе со спасателями, врачами Всероссийского центра экстренной медицины «Защита» и психологами Центра экстренной психологической помощи. Дорогу дети перенесли хорошо.

Ранее News.ru писал, что спецрейс с 30 российскими детьми вылетел из Багдада в Москву.

По данным межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей из зон боевых действий, там могут оставаться до 700 несовершеннолетних граждан России, которых вывезли на Ближний Восток родители. По поручению президента РФ Владимира Путина работа по возвращению маленьких россиян на родину продолжится.