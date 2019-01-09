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Российских чиновников обязали оценивать урон от кибератак

Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Федеральных чиновников и госслужащих в субъектах обязали подсчитывать срок простоя государственных информационных систем в результате кибератак. Сводную оценку правительству должна предоставлять Минкомсвязь ежегодно 1 сентября.

Такие данные следуют из поправок, принятых премьер-министром России Дмитрием Медведевым, к Плану мероприятий по направлению «Информационная безопасность». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ЦБ с 1 июля ввёл подобную форму отчётности. Регулятор обязал банки предоставлять сведения об ущербе, который нанесён им и их клиентам кибератаками. В частности, сообщать нужно суммы, на которые покушались хакеры, сколько им удалось похитить, а также сколько денег банку удалось вернуть клиенту, писал News.ru.


#хакеры #кибератаки #чиновники
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