Российских чиновников обязали оценивать урон от кибератак

https://news.ru/storage/news/46734be8e66db8583e0e959256adb0c5/861b2343-a3a4-4cf0-9646-2db8fd4ef111_850.jpg Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральных чиновников и госслужащих в субъектах обязали подсчитывать срок простоя государственных информационных систем в результате кибератак. Сводную оценку правительству должна предоставлять Минкомсвязь ежегодно 1 сентября.

Такие данные следуют из поправок, принятых премьер-министром России Дмитрием Медведевым, к Плану мероприятий по направлению «Информационная безопасность». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ЦБ с 1 июля ввёл подобную форму отчётности. Регулятор обязал банки предоставлять сведения об ущербе, который нанесён им и их клиентам кибератаками. В частности, сообщать нужно суммы, на которые покушались хакеры, сколько им удалось похитить, а также сколько денег банку удалось вернуть клиенту, писал News.ru.