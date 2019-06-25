https://static.news.ru/photo/5cece794-9721-11e9-9377-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Решение по резолюции принято. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие, — сказал Володин.

Он отметил, что принятое ПАСЕ решение позволит российским парламентариям сразу приступить к работе, однако допустил, что во время подтверждения полномочий вероятно давление с целью ограничить Россию в правах.

ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и в Крыму лишила РФ прав голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.

Как ранее писал News.ru, украинский МИД считает, что резолюция «Усиление процесса принятия решения Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования», принятая ПАСЕ, является уступкой России.