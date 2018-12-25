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Росприроднадзор возглавила Радионова из Ростехнадзора

Новый руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова Ростехнадзор

Новый руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

политика [ версия для печати ]

Новым руководителем Росприроднадзора стала Светлана Радионова. Распоряжение о назначении подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Радионова с 2009 года работала в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в ноябре 2010 года заняв пост заместителя руководителя ведомства. До этого она работала в Следственном комитете и органах прокуратуры.

Ранее News.ru писал, что руководитель управления СК РФ по Татарстану генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев объявил об уходе.


#правительство #минприроды #назначение
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