Росприроднадзор возглавила Радионова из Ростехнадзора

https://news.ru/storage/news/e4a61a55468472164502ba807114c2ea/f24841e7-574b-4ce5-9132-8098b17ec88f_850.jpg Ростехнадзор

Новый руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

Новым руководителем Росприроднадзора стала Светлана Радионова. Распоряжение о назначении подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Радионова с 2009 года работала в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в ноябре 2010 года заняв пост заместителя руководителя ведомства. До этого она работала в Следственном комитете и органах прокуратуры.

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