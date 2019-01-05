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Роскосмос: РФ передала США все материалы по аварии «Союза»

facebook.com/Roscosmos/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Роскосмос исключил обсуждение Дмитрием Рогозиным аварии «Союза» в рамках его поездки в США. Москва передала Вашингтону все материалы, сообщил официальный представитель госкорпорации.

Поездку чиновника в NASA планировалось осуществить в феврале 2019 года. Позднее Белый дом перенёс мероприятие на неопределённый срок, пишет РИА Новости. Решение было принято после давления на главу Национального управления Джима Брайденстайна со стороны Конгресса. Из-за антироссийских настроений в Штатах визит Рогозина могут полностью отменить.

Ранее News.ru сообщал о требовании Роскосмоса официальных объяснений со стороны NASA по поводу организации поездки. Переговоры держав по вопросам развития Международной космической станции пока продолжаются.


#роскосмос #NASA #Рогозин
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