Роскосмос потребовал объяснений от NASA

https://news.ru/storage/news/0d6a2c41926fe53886123bc451fe08d0/3086d7ed-ab66-4637-a6d8-894499af84ab_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Роскосмос ждёт официальных объяснений от NASA по поводу организации визита в США руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина. Поездка чиновника оказалась под угрозой срыва.

Переговоры сторон по вопросам развития Международной космической станции пока продолжаются, пишет ТАСС.

«Роскосмос ждёт официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением», — заявили в ведомстве.

Решение о переносе на неопределённый срок визита Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты принял директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн. Это произошло после того, как он столкнулся с сильным давлением со стороны конгрессменов.

Ранее News.ru сообщал, что пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс заявила, что визит Рогозина в США придётся отложить. Новая дата возможной поездки не определена.