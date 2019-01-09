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Роскосмос опроверг слухи о прекращении диалога с NASA

Глава NASA Джим Брайденстайн (слева) и Дмитрий Рогозин twitter.com/@MOCKBA999

Глава NASA Джим Брайденстайн (слева) и Дмитрий Рогозин

политика [ версия для печати ]

В Роскосмосе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении диалога с NASA по вопросу строительства окололунной станции Gateway.

Предположения о немедленном выходе из переговоров или отказе от других обязательств не имеют под собой оснований, заявил «Коммерсанту» официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко. По его словам, российская сторона намерена соблюдать все договорённости и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в госкорпорации пока не собираются.

О возможном выходе Роскосмоса из переговоров с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника агентства, поводом может стать отмена визита Дмитрия Рогозина в США.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос пока не получил от NASA официального уведомления об аннулировании приглашения главы российского ведомства в Соединённые Штаты.  


#роскосмос #NASA
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