Роскосмос опроверг слухи о прекращении диалога с NASA

https://news.ru/storage/news/2766b1c1d6aa1d33ca6bb8d1a7531a35/58fe4b7e-91fe-4adc-b57c-2c7f9ed8cd11_850.jpg twitter.com/@MOCKBA999

Глава NASA Джим Брайденстайн (слева) и Дмитрий Рогозин

В Роскосмосе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении диалога с NASA по вопросу строительства окололунной станции Gateway.

Предположения о немедленном выходе из переговоров или отказе от других обязательств не имеют под собой оснований, заявил «Коммерсанту» официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко. По его словам, российская сторона намерена соблюдать все договорённости и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в госкорпорации пока не собираются.

О возможном выходе Роскосмоса из переговоров с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По словам собеседника агентства, поводом может стать отмена визита Дмитрия Рогозина в США.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос пока не получил от NASA официального уведомления об аннулировании приглашения главы российского ведомства в Соединённые Штаты.