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Роскосмос может прекратить диалог с NASA

Roscosmos/Flickr.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Отмена визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может привести к прекращению диалога между российской госкорпорацией и NASA по окололунной станции Gateway. Эта тема должна была стать одной из главных во время переговоров главы Роскосмоса с американскими коллегами. 

Кроме того, сложившаяся ситуация может негативно повлиять на проведение совместных исследований российскими и американскими специалистами на борту МКС. Это, в свою очередь, приведёт к отмене уже достигнутых договорённостей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос пока не получил официальное сообщение от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об аннулировании приглашения главы российского ведомства в Штаты. В связи с этим там воздержались от комментариев и оценок произошедшего.


#роскосмос #ЛУНА #NASA #диалог
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