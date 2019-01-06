Роскосмос может прекратить диалог с NASA

https://news.ru/storage/news/0e2126232f3a5b0ee3aa8a7ffc1a0f98/feedb2b1-d05d-4538-b3e9-8b11ecaf0880_850.jpg Roscosmos/Flickr.com/Global Look Press

Отмена визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может привести к прекращению диалога между российской госкорпорацией и NASA по окололунной станции Gateway. Эта тема должна была стать одной из главных во время переговоров главы Роскосмоса с американскими коллегами.

Кроме того, сложившаяся ситуация может негативно повлиять на проведение совместных исследований российскими и американскими специалистами на борту МКС. Это, в свою очередь, приведёт к отмене уже достигнутых договорённостей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос пока не получил официальное сообщение от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об аннулировании приглашения главы российского ведомства в Штаты. В связи с этим там воздержались от комментариев и оценок произошедшего.