Росатом полностью выполнил гособоронзаказ 2018 года

https://news.ru/storage/news/53f676313e2d0ac6cc21c9ea5b532b0f/fadbfecc-73fe-4ee6-b036-b8990a0927fa_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лихачёв

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв в новогоднем поздравлении своим работникам заявил, что предприятие полностью выполнило государственный оборонный заказ 2018 года.

«За этим стоит труд десятков тысяч работников, которые самоотверженно и высокопрофессионально добиваются результатов, составляющих основу обороноспособности и безопасности нашей страны», — отметил он.

Ранее News.ru писал о том, что Росатом планирует начать заливку первого бетона, означающую начало строительных работ, АЭС «Пакш-2» в Венгрии в 2019 или 2020 году.