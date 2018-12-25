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Росатом полностью выполнил гособоронзаказ 2018 года

Александр Лихачёв Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лихачёв

политика [ версия для печати ]

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв в новогоднем поздравлении своим работникам заявил, что предприятие полностью выполнило государственный оборонный заказ 2018 года.

«За этим стоит труд десятков тысяч работников, которые самоотверженно и высокопрофессионально добиваются результатов, составляющих основу обороноспособности и безопасности нашей страны», — отметил он.

Ранее News.ru писал о том, что Росатом планирует начать заливку первого бетона, означающую начало строительных работ, АЭС «Пакш-2» в Венгрии в 2019 или 2020 году.


#Росатом
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