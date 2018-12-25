Росатом полностью выполнил гособоронзаказ 2018 года

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв в новогоднем поздравлении своим работникам заявил, что предприятие полностью выполнило государственный оборонный заказ 2018 года.
«За этим стоит труд десятков тысяч работников, которые самоотверженно и высокопрофессионально добиваются результатов, составляющих основу обороноспособности и безопасности нашей страны», — отметил он.
Ранее News.ru писал о том, что Росатом планирует начать заливку первого бетона, означающую начало строительных работ, АЭС «Пакш-2» в Венгрии в 2019 или 2020 году.