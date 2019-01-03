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Рогозин: РФ и КНР совместно освоят дальний космос

Дмитрий Рогозин и Си Цзиньпин Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Дмитрий Рогозин и Си Цзиньпин

политика [ версия для печати ]

Москва и Пекин работают над совместной программой исследования дальнего космоса и создают проекты в области ракетостроения, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«С китайскими коллегами, серьёзно продвинувшимися в последние годы в космос, разрабатываем программу долгосрочного сотрудничества в области ракетостроения, ракетного двигателестроения, навигации и спутникостроения», — написал чиновник в своём Twitter.

Ранее News.ru публиковал поздравление руководителя госкорпорации по поводу успешной посадки на поверхности обратной стороны Луны китайского аппарата «Чанъэ-4». Основной задачей лунохода является исследование данной области естественного спутника Земли, которая в настоящее время практически не изучена.


#россия #роскосмос #космос #КНР #Рогозин
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