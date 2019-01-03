Рогозин: РФ и КНР совместно освоят дальний космос

https://news.ru/storage/news/43d949e1cb58d0c94d8d046f6b10aba3/4c572e88-c5b1-46a9-ab62-bbcfdb62a691_850.jpg Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Дмитрий Рогозин и Си Цзиньпин

Москва и Пекин работают над совместной программой исследования дальнего космоса и создают проекты в области ракетостроения, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«С китайскими коллегами, серьёзно продвинувшимися в последние годы в космос, разрабатываем программу долгосрочного сотрудничества в области ракетостроения, ракетного двигателестроения, навигации и спутникостроения», — написал чиновник в своём Twitter.

С китайскими коллегами, серьёзно продвинувшимися в последние годы в космос, разрабатываем программу долгосрочного сотрудничества в области ракетостроения, ракетного двигателестроения, навигации и спутникостроения. Также обсуждаем и возможности кооперации по дальнему космосу https://t.co/Odiq1JhtfH — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 3 января 2019 г.

Ранее News.ru публиковал поздравление руководителя госкорпорации по поводу успешной посадки на поверхности обратной стороны Луны китайского аппарата «Чанъэ-4». Основной задачей лунохода является исследование данной области естественного спутника Земли, которая в настоящее время практически не изучена.