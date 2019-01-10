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РФ указала Словакии на проблему преследования СМИ

Александр Лукашевич Александр Щербак/ТАСС

Александр Лукашевич

политика [ версия для печати ]

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич указал председательствующей в ОБСЕ Словакии на проблему преследования СМИ по признаку их государственной принадлежности.

Словакия председательствует в ОБСЕ с 1 января по 31 декабря 2019 года. Глава МИДа страны Мирослав Лайчак представил на постсовете ОБСЕ приоритеты словацкого председательства.

«Методы разные — аресты, давление, запреты на въезд в страну, депортации, недопуск на мероприятия, „чёрные“ и „белые“ списки. Необходимо обеспечить доступ СМИ и общественности к информации», — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ в ответ на выступление Лайчака.

Ранее Лайчак назвал Украину главным приоритетом для ОБСЕ в 2019 году. По его словам, Братислава приложит максимум усилий для разрешения возникшей там ситуации.

News.ru сообщал, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине не будет расследовать происходящее в детских лагерях, организованных радикалами. По словам генсека организации Томаса Гремингера, такая деятельность находится вне компетенции миссии.


#ОБСЕ #СМИ #Словакия
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