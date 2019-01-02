РФ разрешила американской стороне навестить своего шпиона

https://news.ru/storage/news/ca635009f2456082e5f72839ac4e2c79/95df1eef-91dd-4255-a45e-e47615859534_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Кремль открыл консульский доступ для дипломатов из США для посещения задержанного в России гражданина Соединённых Штатов, подозреваемого в шпионаже.

«Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану», — цитирует МИД РФ ТАСС.

ФСБ провела операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец Дэвид заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым.

Уилан дважды отправлялся в Ирак — в 2004 и 2006 годах. Был уволен из армии за недостойное поведение в 2008 году, после того как был осуждён по ряду пунктов.

Ранее News.ru сообщал о требовании Белого дома выдать задержанного в РФ американца. В тот же день госсекретарь Штатов Майк Помпео попросил Москву обеспечить консульский доступ к подозреваемому.