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РФ разрешила американской стороне навестить своего шпиона

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Кремль открыл консульский доступ для дипломатов из США для посещения задержанного в России гражданина Соединённых Штатов, подозреваемого в шпионаже.

«Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану», — цитирует МИД РФ ТАСС.

ФСБ провела операцию по поимке Уилана 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. Его брат-близнец Дэвид заявил, что родственник прилетел в РФ на свадьбу к знакомым.

Уилан дважды отправлялся в Ирак — в 2004 и 2006 годах. Был уволен из армии за недостойное поведение в 2008 году, после того как был осуждён по ряду пунктов.

Ранее News.ru сообщал о требовании Белого дома выдать задержанного в РФ американца. В тот же день госсекретарь Штатов Майк Помпео попросил Москву обеспечить консульский доступ к подозреваемому.


#сша #россия
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