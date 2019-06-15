https://static.news.ru/photo/1e9eec92-9016-11e9-b99e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Расчёты комплекса «Искандер» Балтийского флота на учениях в Калининградской области провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов. Мероприятия прошли на фоне учений ВМС стран НАТО Baltops-2019, проходящих в этом регионе.

Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный район, где выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Боевые расчёты ракетного соединения флота также отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности и задачи по отражению нападения.

Особое внимание было уделено вопросам совершенствования слаженности расчётов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанные районы и маскировке боевых машин, — приводит слова капитана РИА Новости .

В Baltops-2019 принимают участие 18 стран НАТО и партнёры Альянса. Они стартовали 9 июня.

Как ранее писал News.ru, представитель Альянса Оана Лунгеску заявила, что учения на Балтике не направлены против третьих сторон, но Россия стала единственной страной региона, не принимающей участия в манёврах.