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РФ призвала Тунис поспособствовать возвращению Сирии в ЛАГ

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Россия считает, что процесс возвращения Сирии в Лигу арабских государств очень важен и призывает Тунис поддержать его.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, эта тема обсуждалась в ходе переговоров с его тунисским коллегой Хмайесом Жинауи.

«Мы хотели бы, чтобы Тунис поддержал процесс возвращения Сирии в арабскую семью, в ЛАГ», — сообщил глава российского МИДа.

Ранее News.ru писал о том, что по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, борьбу с терроризмом Россия и Тунис будут вести вместе.


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