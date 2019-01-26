РФ призвала Тунис поспособствовать возвращению Сирии в ЛАГ

https://news.ru/storage/news/0d5fcd3277a0f100ecc7a4f0647ce575/2a6b7ccd-c83c-4487-be49-c3d9fdf934e1_850.jpg Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Россия считает, что процесс возвращения Сирии в Лигу арабских государств очень важен и призывает Тунис поддержать его.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, эта тема обсуждалась в ходе переговоров с его тунисским коллегой Хмайесом Жинауи.

«Мы хотели бы, чтобы Тунис поддержал процесс возвращения Сирии в арабскую семью, в ЛАГ», — сообщил глава российского МИДа.

Ранее News.ru писал о том, что по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, борьбу с терроризмом Россия и Тунис будут вести вместе.