РФ призвала Тунис поспособствовать возвращению Сирии в ЛАГ

Россия считает, что процесс возвращения Сирии в Лигу арабских государств очень важен и призывает Тунис поддержать его.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, эта тема обсуждалась в ходе переговоров с его тунисским коллегой Хмайесом Жинауи.
«Мы хотели бы, чтобы Тунис поддержал процесс возвращения Сирии в арабскую семью, в ЛАГ», — сообщил глава российского МИДа.
Ранее News.ru писал о том, что по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, борьбу с терроризмом Россия и Тунис будут вести вместе.