https://static.news.ru/photo/8815ad94-b462-11e9-ac31-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кремль обратился к Ирану с призывом как можно быстрее урегулировать ситуацию вокруг задержанных на британском танкере Stena Impero граждан РФ, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что состояние здоровья моряков «хорошее, жалоб нет». Провизии и лекарств хватает.

Посольство России в Иране на регулярной основе держит на контроле вопрос с тремя российскими гражданами из числа членов экипажа британского танкера, который стоит на якоре в иранском порту Бендер-Аббас, — резюмировала сотрудница МИД.

Танкер Stena Impero задержали 19 июля 2019 силы Корпуса Стражей Исламской революции.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники посольства РФ в Тегеране встретились с гражданами России на борту британского танкера, задержанного в Ормузском проливе.