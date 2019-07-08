https://static.news.ru/photo/c3e71c66-a186-11e9-92ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Москва не признаёт принятую Парламентской ассамблеей ОБСЕ декларацию, которая включает ряд направленных против России резолюций, заявил член делегации России Николай Рыжак.

Мы её не признаём и не будем считать обязывающим документом для исполнения, — сказал он.

Декларация также призывает РФ к «деоккупации» Крыма, отмене признания Абхазии и Южной Осетии независимыми. Кроме того, согласно декларации, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» расцениваются как потенциальное средство принуждения зависимых от поставок ресурсов государств.

Здесь и вопрос продвижения американских интересов. Американцы не хотят ни в коем случае, чтобы сближение шло даже по энергетическому направлению, — передаёт слова Рыжака РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, после одобрения Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ ряда антироссийских санкций глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий попросил председателя ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье повлиять на ПА.