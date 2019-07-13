https://static.news.ru/photo/17da5922-a61a-11e9-8b8e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух южнокурильских островов из четырёх в рамках переговоров о мирном договоре между государствами.

Одной из причин отказа стали беспокойства российской стороны, связанные с японско-американским военным альянсом. Также отказ обусловлен опасениями, что передача островов негативно скажется на уровне поддержки власти со стороны российского населения, информирует агентство Kyodo.

Договор между Вашингтоном и Токио был заключён в 1960 году. Он является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии.

Как ранее писал News.ru, Россия не планирует спускать свой флаг на Курильских островах. Об этом заявил президент Владимир Путин, исключив, таким образом, территориальные притязания Японии.