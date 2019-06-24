https://static.news.ru/photo/806e4c72-967b-11e9-9cd5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: IceUnshattered/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Кремль не видит, что Китай готов к ведению переговоров по сокращению ядерного оружия и контролю над ним. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Совете Федерации в ходе рассмотрения Закона о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 24 июня. По его словам, Китай предельно чётко излагает свою позицию в заявлениях официального представителя МИДа.

Мы не видим пока никаких признаков того, что КНР готова рассмотреть возможность присоединения не то что к Договору о РСМД, но вообще вступить в переговоры по тем или иным аспектам, связанным с контролем над ядерными вооружениями и их сокращением, — цитирует Рябкова ТАСС .

Как писал News.ru, закон о приостановлении действия ДРСМД Госдума приняла 18 июня. Проект поддержали профильный комитет по международным делам, а также два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне.