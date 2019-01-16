Клинцевич: РФ больше нечего доказывать США по ДРСМД

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Франц Клинцевич

Москва не сможет предоставить Вашингтону новые доказательства выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Россия предоставила американской стороне уже все необходимые доказательства её неукоснительного выполнения договора, всё, что было. Сложилась такая ситуация, что мы сами уже не понимаем, что от нас требуют», — цитирует сенатора РИА Новости.

При этом он отметил, что российская сторона делает всё от неё зависящее для того, чтобы договор остался в силе.

«Эти обвинения и выход США из договора — неприкрытая агрессия с целью размещения американских ракет в Европе», — отметил член Совфеда, добавив, что в таком случае «возникает действительная угроза для РФ нанесения по ней удара».

Таким образом он ответил на ультиматум, поставленный ранее замгоссекретаря Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Как писал News.ru, Томпсон заявила, что в ходе встречи в Женеве объяснила замглавы российского МИДа Сергею Рябкову, каких конкретно действий Вашингтон ожидает от Москвы для соблюдения ДРСМД. По её словам, речь идёт об уничтожении ракеты, к которой у Соединённых Штатов есть претензии.