РФ не откажется от ДРСМД в ответ на действия США

РФ будет делать всё для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже если Вашингтон приостановит своё участие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы продолжаем работу в интересах сохранения этого документа, ничего не изменилось. Несмотря на сложный разговор в ходе заседания СРН, мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает», — заявил замминистра по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) по ДРСМД
Ранее в Белом доме заявили, что могут приостановить своё участие в ДРСМД 2 февраля.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе заявил, что не видит прорыва по Договору РСМД, писал News.ru.