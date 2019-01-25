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РФ не откажется от ДРСМД в ответ на действия США

Bai Xueqi/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

РФ будет делать всё для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже если Вашингтон приостановит своё участие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы продолжаем работу в интересах сохранения этого документа, ничего не изменилось. Несмотря на сложный разговор в ходе заседания СРН, мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает», — заявил замминистра по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) по ДРСМД

Ранее в Белом доме заявили, что могут приостановить своё участие в ДРСМД 2 февраля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе заявил, что не видит прорыва по Договору РСМД, писал News.ru.


#сша #россия #рябков #ДРСМД
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