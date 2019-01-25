РФ не откажется от ДРСМД в ответ на действия США

https://news.ru/storage/news/ce41880ee662c843fd9972e518d68820/81b514f7-5ba2-4bec-83d9-65b4267f1ca5_850.jpg Bai Xueqi/Global Look Press

РФ будет делать всё для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже если Вашингтон приостановит своё участие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы продолжаем работу в интересах сохранения этого документа, ничего не изменилось. Несмотря на сложный разговор в ходе заседания СРН, мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает», — заявил замминистра по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) по ДРСМД

Ранее в Белом доме заявили, что могут приостановить своё участие в ДРСМД 2 февраля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе заявил, что не видит прорыва по Договору РСМД, писал News.ru.