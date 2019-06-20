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Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможном назначении экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на пост главы российского правительства. По словам российского лидера, это невозможно, пока Грудинин имеет счета за рубежом.

Поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагается, нужно хорошо подумать, надо бы для начала вывести деньги из офшоров, — цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что проводить аналогии с...