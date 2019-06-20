Инцидент со срывом работы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси не отразится на настрое Москвы на нормализацию отношений с грузинской стороной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Он отметил, что такая политика отвечает интересам народов обеих стран, сообщает
Ранее News.ru писал, что представителей российской делегации эвакуируют из Грузии после того, как радикалы устроили дебош в здании парламента, где проходила сессия МАП. Их возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вёл заседание, сидя в кресле спикера.