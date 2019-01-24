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Косачев: РФ ждёт обращения за помощью со стороны Венесуэлы

Константин Косачев council.gov.ru

Константин Косачев

политика [ версия для печати ]

Россия не будет выступать с инициативой рассмотрения вопроса по ситуации в Венесуэле в Совете Безопасности ООН, пока не получит соответствующей просьбы со стороны венесуэльских властей. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Реакция российской стороны в Организации Объединенных Наций должна быть следствием обращения венесуэльских властей, а не нашей собственной инициативой», — сказал Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его кандидатуру поддержали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика и Франция. При этом Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Сам Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США.

Как писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка узурпации власти в Венесуэле нарушает основы международного права. Российские власти обеспокоены заявлениями о вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы извне.


#россия #венесуэла #оон #косачев
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