https://static.news.ru/photo/c92aebc6-b11c-11e9-ae5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российские дипломаты надеются, что инцидент с задержанием Ираном британского танкера не окажет негативного влияния на ход встречи комиссии по ядерной сделке. В диалоге участвуют представители России, Великобритании, КНР, Франции и ФРГ.

Мы и китайские коллеги полностью настроены на спокойную профессиональную и деловую сессию совместной комиссии. Мы не хотели бы, чтобы региональные дела или какие-то привходящие политические обстоятельства оказали на неё деструктивное воздействие, — сказал РИА Новости заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе 19 июля Корпусом Стражей Исламской революции. На его борту находятся 23 моряка, в том числе трое россиян. С ними уже встретились сотрудники посольства РФ в Тегеране. Россияне чувствуют себя хорошо, жалоб на условия содержания у них нет. Весь экипаж пока остаётся на борту судна, писал News.ru.