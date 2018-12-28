РФ и Великобритания восстановят состав дипмиссий

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Александр Яковенко

Россия и Великобритания договорились постепенно восстановить численность диппредставительств с января 2019 года.

«Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольств, как в Москве, так и в Лондоне, будет восстановлена», — заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 24».

20 марта из королевства были высланы 23 дипломата РФ. Такое решение британские власти приняли после начала расследования дела о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответных мер британские дипломаты будут высланы из РФ на родину, писал News.ru.