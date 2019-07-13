https://static.news.ru/photo/872ae614-a55e-11e9-b546-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Инна Лепанова/ТАСС

Россия и Казахстан утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельных участках границы между государствами.

Очередное заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии прошло в Самаре с 8 по 12 июля, сообщает МИД РФ.

Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, а также согласовали ряд вопросов, касающихся полевых демаркационных и камеральных работ, — говорится на сайте ведомства.

Также там отметили дружественную атмосферу во время переговоров. Следующее заседание должно состояться в августе 2019 года в Казахстане.

Как ранее писал News.ru, российский лидер Владимир Путин поздравил с днём рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.