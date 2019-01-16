РФ готова сотрудничать с Британией и ЕС после Brexit

https://news.ru/storage/news/028ccf072a547ec4aa4ef1e758373cd2/a254805b-56e6-42b6-9159-feee549823e3_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия готова продолжать сотрудничество и с Евросоюзом, и с Великобританией независимо от того, как именно завершится её выход из состава сообщества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

По словам министра, Москва по-прежнему заинтересована в едином, сильном и самостоятельном Евросоюзе. Однако Brexit, каковы бы ни были его итоги, не станет препятствием для продолжения сотрудничества. А то, каким образом оно будет осуществляться, станет известно позднее.

«В каких формах это лучше делать, будем определять, когда поймём, что на самом деле состоялось», — пояснил Лавров.

Ранее стало известно, что британский парламент проголосовал против предложенного кабмином соглашения с Евросоюзом по Brexit. Это означает, что варианты расставания Лондона с сообществом могут быть самыми различными, в том числе и «жёсткими». По мнению политологов, шансов на спокойный выход страны из ЕС практически нет.