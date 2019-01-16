USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,288 $   Brent60.12 $ Bitcoin3,632.50 $
МОСКВА-7°C15:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

РФ готова сотрудничать с Британией и ЕС после Brexit

Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Россия готова продолжать сотрудничество и с Евросоюзом, и с Великобританией независимо от того, как именно завершится её выход из состава сообщества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

По словам министра, Москва по-прежнему заинтересована в едином, сильном и самостоятельном Евросоюзе. Однако Brexit, каковы бы ни были его итоги, не станет препятствием для продолжения сотрудничества. А то, каким образом оно будет осуществляться, станет известно позднее.

«В каких формах это лучше делать, будем определять, когда поймём, что на самом деле состоялось», — пояснил Лавров.

Ранее стало известно, что британский парламент проголосовал против предложенного кабмином соглашения с Евросоюзом по Brexit. Это означает, что варианты расставания Лондона с сообществом могут быть самыми различными, в том числе и «жёсткими». По мнению политологов, шансов на спокойный выход страны из ЕС практически нет.


#россия #Brexit #СергейЛавров
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
в мире 10:27, 16 января 2019
Германия подготовилась к жёсткому Brexit
в мире 23:49, 15 января 2019
ЕК готовится к неконтролируемому Brexit
в мире 22:52, 15 января 2019
Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit
Лента новостей
общество 15:26
Повреждённый дом в Магнитогорске могут полностью расселить
происшествия 15:23
Школьный спортзал загорелся в Митино
шоу-бизнес 15:23
Билеты на концерт Пугачёвой подорожали на сотни тысяч
экономика 15:20
В РФ откроется «Зимняя школа стартапов»
спорт 15:19
Сорвавший с соперника шлем россиянин избежал наказания
Другие новости
политика 15:15
Путин и Абэ развязывают курильский узел
Россияне опасаются передачи островов Японии
политика 14:20
Лавров анонсировал саммит с Ираном и Азербайджаном
политика 13:00
Почему за российских чиновников бывает стыдно
Может ли измениться общественная оценка чиновничьего аппарата
политика 12:56
Лавров заявил о непозволительном обращении с Россией
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top