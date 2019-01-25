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РФ готова наладить диалог властей с оппозицией в Венесуэле

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Если ситуация того потребует, российские дипломаты готовы выступить посредниками в налаживании диалога между венесуэльским правительством и оппозицией.

По словам директора Латиноамериканского департамента российского МИДа Александра Щетинина, Россия применит, если понадобится, весь свой авторитет, чтобы мирно урегулировать возникшую в Венесуэле ситуацию.

«Мы заявили, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет», — заявил Щетинин.

Ранее News.ru писал о том, что Российская Федерация не вступала в диалог и не планирует контактировать со спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, которого ряд стран признал главой венесуэльского государства. Об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.


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