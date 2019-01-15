США отказались от новых консультаций по ДРСМД

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США оказались не готовы к диалогу по беспилотникам, ракетам-мишеням и пусковым установкам МК-41. Он подчеркнул, что вся тяжесть последствий слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ляжет на Вашингтон.

В Москве, по словам дипломата, с тревогой восприняли готовность американской стороны приостановить действие ДРСМД до 2 февраля. При этом Россия сохраняет готовность участвовать в диалоге cо Штатами, но только при отсутствии ультиматумов.

Замглавы МИД РФ уточнил, что российская сторона предложила Соединённым Штатам ряд мер по прояснению характеристик ракеты 9М729 «Новатор», которую Вашингтон считает нарушающей Договор. Кроме того, Москва намерена провести брифинг для послов европейских стран по ракете, а также по судьбе ДРСМД.

Политик добавил, что Россия предложила провести ещё один раунд консультаций по данному вопросу, однако получила отказ, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Рябков и заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретились в Женеве. Переговоры прошли в здании постпредства РФ при ООН и других международных организациях.