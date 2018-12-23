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Крым считает «пустышкой» резолюцию по полуострову

UN Photo/Manuel Elias

политика [ версия для печати ]

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказался о решении Генассамблеи ООН принять украинскую резолюцию по нарушению прав человека на полуострове.

По его словам, намерения Украины продвинуть и указать на какие-либо нарушения являются «выдумками и не соответствуют ни в коей мере положению дел на полуострове».

«И когда Генассамблея принимает подобные резолюции, происходит полная дискредитация такой влиятельной международной площадки, которая, наоборот, должна быть примером объективности с точки зрения происходящих там процессов», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что принятое решение указывает на то, что влияние США и Украины сделало ООН «площадкой игры в одни ворота».

«Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что всё это пустышки», — считает народный избранник.

Он добавил, что подобные документы противоречат реальной ситуации, передаёт RT.

Ранее News.ru писал, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За принятие проголосовали 65 стран, против — 27, 70 — воздержались. Представитель постпредства России назвал резолюцию «чрезвычайно политизированной» и «основанной на недостоверной и сфальсифицированной информации».


#украина #крым #оон #правачеловека #резолюция
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