https://static.news.ru/photo/429dd4ca-a3ec-11e9-b4ee-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Лопатенок Фото: Игорь Лопатенок/vk.com

Украинский документалист Игорь Лопатенок, который вместе с американским режиссёром Оливером Стоуном снял документальный фильм «В борьбе за Украину», рассказал об угрозах в свой адрес. Недоброжелатели начали писать ему письма сразу после появления трейлера картины.

Естественно, на Украине меня обвиняют во всех смертных грехах и желают гореть в аду. Я отношусь к этому всегда очень спокойно. Это люди, которые неспособны ничего сделать. Они могут только сидя на диване стучать по клавиатуре, — приводит « 360 » слова украинца.

В новом фильме Стоуна рассказывается о политическом кризисе в Киеве. В ленте снялся и президент РФ Владимир Путин.

Картина «В борьбе за Украину» уже получила Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина. Российская премьера фильма состоится 19 июля в 21:00 на телеканале «Россия-1».