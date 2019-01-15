USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,288 $   Brent58.95 $ Bitcoin3,679.67 $
МОСКВА0°C12:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Режиссёр поставит свою избирательную кампанию

Владимир Бортко Юрий Белинский/ТАСС

Владимир Бортко

политика [ версия для печати ]
КПРФ может выдвинуть Бортко в губернаторы Петербурга

В принципе, предварительный выбор коммунистов понять можно. Владимир Бортко, ставший популярным благодаря своим постановкам по произведениям Михаила Булгакова, известен не просто как деятель искусств. Но и как мэтр кинематографии, давно ответивший на известный вопрос — «с кем вы, мастера искусства?» Бывший член КПСС, он в нулевые вступил уже в КПРФ, дважды избрался в Государственную думу.

А главное, фактически превратился в одного из заметных ораторов левого толка, победивший в личном «Поединке» у Соловьева самого Жириновского, который уж точно за словом в карман никогда не лезет. А заодно ставший автором ряда политических мемов, порицая, в частности, российских либералов, которые «радостно хихикают и потирают потные ладошки при любой ошибке Родины». О судьбе российского либерализма сквозь призму оценок Федора Достоевского Бортко изящно спорил и с Познером.

Словом, Владимир Владимирович не просто медийное лицо. Он стал олицетворением столь долго ожидаемого левого сдвига в нашей политике, который, мол, постепенно захватывает и творческую интеллигенцию, предпочитающую обычно либо диванную оппозиционность, либо фигу в кармане махрового халата. 

Владимир Бортко и лидер КПРФ Геннадий Зюганов Антон Новодережкин/ТАСС

Владимир Бортко и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

К слову, в нынешний состав Госдумы Бортко прошел, победив в одномандатном округе города на Неве. Правда, победа была не столь уж убедительной. Режиссер собрал поддержку только 23% принявших участие в голосовании. А значит, не смотря на яркую позицию и известность, у бывших ленинградцев вызывает некоторое недоверие сама его профессия. И ее полезность вне сценических площадок. Притом, что в нашем парламенте все профессии хороши, выбирай на вкус. Тут и спортсмены, и танцоры, и режиссеры.

Но одно дело работа в профильных комитетах. А вот что режиссеру делать с многомиллионным городом, с его нескончаемыми проблемами, когда даже профессиональный хозяйственник врио губернатора Александр Беглов не может обеспечить расчистку снега и рассылает в отчаянье главам районов именные лопаты, как турецкий султан шелковые шнурки неудачливым полководцам.

Но если Бортко и появится в списках соискателей питерского губернаторства, то вряд ли ради победы. Зато, с одной стороны, он обеспечит громкое участие компартии в самой кампании и многочисленных публичных дебатах, в коих режиссер показал себя большим докой. С другой, он вряд ли сможет стать равным соперником тому же Беглову, что вдвойне всех устроит.

Компартия при минимальных затратах получит шумную кампанию, но и не поссорится с партией власти, которая после уроков прошлого сентября постарается заранее купировать любые отклонения от утвержденного сценария.

Ну, а Бортко получит возможность со всех трибун разоблачать нынешних «швондеров». И это также полезно.


самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
политика 21:26, 9 января 2019
Петербург будут убирать «лопатами Беглова»
Отставки вице-губернаторов только начались
политика 14:15, 26 декабря 2018
Беглов избавляется от замов Полтавченко
Отставки вице-губернаторов только начались
Похоже, спикер городского закса не прочь включиться в губернаторскую гонку
политика 09:20, 13 декабря 2018
У Беглова появился конкурент
Похоже, спикер городского закса не прочь включиться в губернаторскую гонку
Врио губернатора маневрирует между различными силами Петербурга
политика 13:37, 22 ноября 2018
Александр Беглов ищет опору
Врио губернатора маневрирует между различными силами Петербурга
Лента новостей
экономика 12:52
Банк России понизил официальный курс доллара и евро
спорт 12:52
Игроки «Зенита» попали в массовое ДТП
общество 12:49
Газовики оценили предложения о мерах безопасности
общество 12:42
МЧС предложило оставлять свет и газ малоимущим семьям
спорт 12:41
Российский футболист продолжит карьеру в Англии
Другие новости
политика 12:04
Зимбабве хочет получить кредит от России
политика 10:19
Песков назвал самые волнующие Путина темы
политика 09:58
Песков о ситуации на Украине: дела действительно плохи
политика 09:41
Песков назвал политический Telegram «чернухой»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top