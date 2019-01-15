Режиссёр поставит свою избирательную кампанию

https://news.ru/storage/news/61fc580abd2ac6083aabbd1c4a1a6e32/248385fe-2235-49a7-83a5-564560b99408_850.jpg Юрий Белинский/ТАСС

Владимир Бортко

КПРФ может выдвинуть Бортко в губернаторы Петербурга

В принципе, предварительный выбор коммунистов понять можно. Владимир Бортко, ставший популярным благодаря своим постановкам по произведениям Михаила Булгакова, известен не просто как деятель искусств. Но и как мэтр кинематографии, давно ответивший на известный вопрос — «с кем вы, мастера искусства?» Бывший член КПСС, он в нулевые вступил уже в КПРФ, дважды избрался в Государственную думу.

А главное, фактически превратился в одного из заметных ораторов левого толка, победивший в личном «Поединке» у Соловьева самого Жириновского, который уж точно за словом в карман никогда не лезет. А заодно ставший автором ряда политических мемов, порицая, в частности, российских либералов, которые «радостно хихикают и потирают потные ладошки при любой ошибке Родины». О судьбе российского либерализма сквозь призму оценок Федора Достоевского Бортко изящно спорил и с Познером.

Словом, Владимир Владимирович не просто медийное лицо. Он стал олицетворением столь долго ожидаемого левого сдвига в нашей политике, который, мол, постепенно захватывает и творческую интеллигенцию, предпочитающую обычно либо диванную оппозиционность, либо фигу в кармане махрового халата. Антон Новодережкин/ТАСС Владимир Бортко и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

К слову, в нынешний состав Госдумы Бортко прошел, победив в одномандатном округе города на Неве. Правда, победа была не столь уж убедительной. Режиссер собрал поддержку только 23% принявших участие в голосовании. А значит, не смотря на яркую позицию и известность, у бывших ленинградцев вызывает некоторое недоверие сама его профессия. И ее полезность вне сценических площадок. Притом, что в нашем парламенте все профессии хороши, выбирай на вкус. Тут и спортсмены, и танцоры, и режиссеры.

Но одно дело работа в профильных комитетах. А вот что режиссеру делать с многомиллионным городом, с его нескончаемыми проблемами, когда даже профессиональный хозяйственник врио губернатора Александр Беглов не может обеспечить расчистку снега и рассылает в отчаянье главам районов именные лопаты, как турецкий султан шелковые шнурки неудачливым полководцам.

Но если Бортко и появится в списках соискателей питерского губернаторства, то вряд ли ради победы. Зато, с одной стороны, он обеспечит громкое участие компартии в самой кампании и многочисленных публичных дебатах, в коих режиссер показал себя большим докой. С другой, он вряд ли сможет стать равным соперником тому же Беглову, что вдвойне всех устроит.

Компартия при минимальных затратах получит шумную кампанию, но и не поссорится с партией власти, которая после уроков прошлого сентября постарается заранее купировать любые отклонения от утвержденного сценария.

Ну, а Бортко получит возможность со всех трибун разоблачать нынешних «швондеров». И это также полезно.