Рейтинг Путина обновил минимум за 13 лет

https://news.ru/storage/news/209a44bf2e998d488932a265e2112af4/349fb560-fa58-41f0-a97e-c8fe1ca2c105_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Всё меньше россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. За неделю его рейтинг снизился на 0,6% и составил 32,8%. Это рекордный показатель за последние 13 лет.

Однако Путин остается политиком, которому жители страны доверяют больше всего. На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу, на третьем глава МИД Сергей Лавров.

При этом уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1% (до 62%). Правительство страны и его глава Дмитрий Медведев потеряли в этом рейтинге более одного процента. Так, работу кабмина поддерживают 37,7% респондентов (снижение на 1,8%), а его руководителя — 33,7% (снижение на 1,3%).

Опрос с 14 по 20 января проводил ВЦИОМ посредством телефонного интервью.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев остался недоволен темпами работы космической отрасли. В пример он поставил космодром Восточный, который к 2021 году не будет готов к запуску тяжёлых ракет.