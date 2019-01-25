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Рейтинг Путина обновил минимум за 13 лет

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Всё меньше россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. За неделю его рейтинг снизился на 0,6% и составил 32,8%. Это рекордный показатель за последние 13 лет.

Однако Путин остается политиком, которому жители страны доверяют больше всего. На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу, на третьем глава МИД Сергей Лавров.

При этом уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1% (до 62%). Правительство страны и его глава Дмитрий Медведев потеряли в этом рейтинге более одного процента. Так, работу кабмина поддерживают 37,7% респондентов (снижение на 1,8%), а его руководителя — 33,7% (снижение на 1,3%).

Опрос с 14 по 20 января проводил ВЦИОМ посредством телефонного интервью.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев остался недоволен темпами работы космической отрасли. В пример он поставил космодром Восточный, который к 2021 году не будет готов к запуску тяжёлых ракет.


#путин #рейтинги #политики
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