Рейтинг одобрения Путина продолжает снижаться

https://news.ru/storage/news/3840d48e05145c23ca7e62a2c2373414/1b2a3674-8d1f-4316-b18e-2939bca66dfe_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина с конца декабря прошлого года упал более чем на 2% и составил 62,1%. Лидер страны также теряет позиции в рейтинге доверия политикам. Впрочем, он всё равно занимает первое место в списке с показателем 33,4%.

Второе место досталось министру обороны Сергею Шойгу (13,7%), на третьей строчке оказался глава МИД Сергей Лавров (9,3%). Их показатели также снизились, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Антирейтинг возглавил Владимир Жириновский (26,3%). При этом в конце 2018 года деятельность лидера ЛДПР не одобряли 28%.

Как писал News.ru, в 2017 году показатель доверия Владимиру Путину находился на уровне 82,4%. Одобрение главы государства россиянами начало стремительно падать в прошлом году.