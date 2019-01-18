Рейтинг одобрения Путина продолжает снижаться

Показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина с конца декабря прошлого года упал более чем на 2% и составил 62,1%. Лидер страны также теряет позиции в рейтинге доверия политикам. Впрочем, он всё равно занимает первое место в списке с показателем 33,4%.
Второе место досталось министру обороны Сергею Шойгу (13,7%), на третьей строчке оказался глава МИД Сергей Лавров (9,3%). Их показатели также снизились, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Антирейтинг возглавил Владимир Жириновский (26,3%). При этом в конце 2018 года деятельность лидера ЛДПР не одобряли 28%.
Как писал News.ru, в 2017 году показатель доверия Владимиру Путину находился на уровне 82,4%. Одобрение главы государства россиянами начало стремительно падать в прошлом году.