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Рейтинг одобрения Путина продолжает снижаться

Булкин Сергей/News.ru

политика [ версия для печати ]

Показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина с конца декабря прошлого года упал более чем на 2% и составил 62,1%. Лидер страны также теряет позиции в рейтинге доверия политикам. Впрочем, он всё равно занимает первое место в списке с показателем 33,4%.

Второе место досталось министру обороны Сергею Шойгу (13,7%), на третьей строчке оказался глава МИД Сергей Лавров (9,3%). Их показатели также снизились, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Антирейтинг возглавил Владимир Жириновский (26,3%). При этом в конце 2018 года деятельность лидера ЛДПР не одобряли 28%.

Как писал News.ru, в 2017 году показатель доверия Владимиру Путину находился на уровне 82,4%. Одобрение главы государства россиянами начало стремительно падать в прошлом году.


#ВЦИОМ #путин #рейтинги
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