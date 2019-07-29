https://static.news.ru/photo/d0b2ca54-b28d-11e9-9b23-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выступление на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируют лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел. Среди них называются президент США Дональд Трамп, глава Ирана Хасан Рухани и лидер Украины Владимир Зеленский.

Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров, который выступит в качестве «ведущего» на заседании Совбеза высокого уровня. Мероприятие запланировано на 24–30 сентября, сообщает ТАСС .

Среди других стран, которые представят их лидеры, также называются Венесуэла, Франция, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак. Эксперты не исключают появление в Нью-Йорке главы КНДР Ким Чен Ына.

Ранее News.ru сообщал, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров может встретиться со своим американским коллегой Майклом Помпео в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко. Он пояснил, что главы внешнеполитических ведомств могут провести переговоры «на полях» международных мероприятий. В частности, в ходе министерской сессии Генассамблеи ООН.