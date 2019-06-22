https://static.news.ru/photo/7842a026-949a-11e9-93d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfram Kastl/dpa/Global Look Press

Временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией. Он согласился с мнением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости искать подход в отношениях с Москвой.

Больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению. В его [Штайнмайера] словах, как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнёрство и мирное сосуществование, — сказал политик в интервью изданию Hannoversche Allgemeine .

Мютцених добавил, что, по его мнению, сохранить европейский миропорядок возможно только с привлечением Москвы. Помочь этому могут различные переговоры и совместные интересы.

Ранее News.ru сообщал, что президент Германии оценил отношения ЕС и России. По словам Штайнмайера, дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы не будут прежними из-за санкций и взаимных обвинений. Слишком затянулся период напряжённости, санкций и взаимных обвинений. При этом он подчеркнул, что Россия ищет новые пути сотрудничества с европейским странами.