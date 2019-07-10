Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой дал грубую характеристику Украине и Грузии. При этом ранее он вместе с коллегами намеревался ввести санкции против Грузии из-за оскорбления россиян.
По мнению парламентария, слова которого приводит «Русская весна», Грузия и Украина — это два «злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий».
Комментируя мат грузинского телеведущего в адрес президента Владимира Путина, Толстой заявил, что это «кульминация бессильной злобы всех этих мосек», пишет газета «
В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако Путин заявил, что это чрезмерная реакция. После этого в грузинском парламенте заговорили о возможности восстановления отношений между странами, писал News.ru.