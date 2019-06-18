https://static.news.ru/photo/bd7d76d4-913e-11e9-a671-fa163e074e61_1024.jpg Президент России Владимир Путин Фото: Global Look Press

Бразилия в этом году ожидает приезда российского президента Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в ноябре этого года. Ключевыми темами мероприятия станут наука, технологии и инновации.

О том, что присутствие главы РФ уже подтверждено, сообщил посол Бразилии в Москве Товар да Силва Нунес. Он добавил, что отношения между двумя странами становятся всё более тесными и приоритеты саммита будут способствовать сближению и партнёрству, сообщает РИА Новости.

В свою очередь бразильский президент Жаир Болсонару собирается посетить саммит БРИКС, который состоится в Москве в 2020 году.

Также ожидается визит в Бразилию российского премьера Дмитрия Медведева во главе межправительственной комиссии высокого уровня. Точной даты пока нет, но, добавил Нунес, это будет точно в текущем году.

Ранее News.ru сообщал, что в Ставрополе в начале июня прошла церемония закрытия международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Международный форум собрал в столице края молодых лидеров из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Вьетнама, Армении, Грузии и других стран.