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Путина отправили в виртуальную реальность

Президент РФ Владимир Путин примеряет VR-очки Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин примеряет VR-очки

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин опробовал очки виртуальной реальности. Гаджет ему продемонстрировали студенты Московского государственного университета.

Глава государства посетил антропологический музей МГУ, где учащиеся рассказали Путину об экспонатах, о планах по оцифровке, чтобы изучать экспозицию могли студенты других вузов по всей стране. 

Кроме того, президенту предложили посмотреть на мир через виртуальные очки, и он согласился. Судя по реакции на видео, глава государства остался доволен.

News.ru писал, что Путин принял участие в заседании попечительского совета МГУ. От студентов вуза на память он получил в подарок книгу «Поэтическое приношение Александру III». 


#путин #виртуальнаяреальность #очки
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