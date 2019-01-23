Путина отправили в виртуальную реальность

https://news.ru/storage/news/c33c00fc3d62004d43a7ad42b155061f/bf3e12f1-b4d6-463a-8f77-629a1fc99cfb_850.jpg Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин примеряет VR-очки

Президент РФ Владимир Путин опробовал очки виртуальной реальности. Гаджет ему продемонстрировали студенты Московского государственного университета.

Глава государства посетил антропологический музей МГУ, где учащиеся рассказали Путину об экспонатах, о планах по оцифровке, чтобы изучать экспозицию могли студенты других вузов по всей стране.

Кроме того, президенту предложили посмотреть на мир через виртуальные очки, и он согласился. Судя по реакции на видео, глава государства остался доволен.

Путин примерил шлем виртуальной реальности: Увидел в нем антропологический музей МГУ pic.twitter.com/kefa0ar67k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2019 г.

News.ru писал, что Путин принял участие в заседании попечительского совета МГУ. От студентов вуза на память он получил в подарок книгу «Поэтическое приношение Александру III».