https://static.news.ru/photo/7ccd311a-a86d-11e9-aaf7-fa163e074e61_1024.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют приехать на карельский остров Валаам на Ладожском озере. Там они посетят Спасо-Преображенский монастырь.

О программе пребывания глав государств там официально не сообщается. Известно, что визит будет неформальным. Ранее Лукашенко заявлял, что благодарен Путину за то, что тот покажет ему эту святыню. Российский лидер приезжает в Валаамский монастырь регулярно.

В текущем году обитель празднует 30-летие её передачи Русской православной церкви и 200 лет прославления святых Сергия и Германа — основателей монастыря. Несколькими днями ранее на Валааме впервые состоялось заседание Священного синода.

18 июля Путин и Лукашенко в рамках рабочей поездки посетят Форум регионов Белоруссии и России, который проходит в Санкт-Петербурге, где примут участие в пленарном заседании. Помимо этого, они обсудят наиболее острые вопросы во взаимоотношениях двух стран. В центре внимания будут развитие торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко опроверг тайные переговоры с Владимиром Путиным на Валааме. По его словам, никаких секретных решений не предполагается.