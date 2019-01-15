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Путин назвал Зимбабве важным партнёром РФ

Президент России Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Зимбабве должно пойти на пользу народам двух стран и внести вклад в развитие африканской республики. Он отметил, что Хараре является важным партнёром для Москвы в Африке. 

Соответствующее заявление политик сделал во время переговоров с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой. Российский лидер отметил, что зимбабвийцы ожидают от своего президента эффективной работы, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал, что Мнангагва пригласил Путина посетить столицу африканского государства. Лидер пообещал главе РФ «жаркий» приём.


#россия #путин #Зимбабве #африка
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