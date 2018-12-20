О чём говорил Путин

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News.ru собрал основные темы и высказывания президента с большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин в 14-й раз провёл большую пресс-конференцию для журналистов. Эта пресс-конференция побила рекорд по количеству приглашённых журналистов — их было 1702 человека. Путин ответил на 61 вопрос.

Корреспонденты News.ru, побывав на мероприятии, подготовили основные направления в экономике, обществе, внутренней и мировой политике, которые затронул глава государства.

На что тратит деньги «Газпром»

Владимир Путин обещал проследить, куда и на чём летает топ-менеджмент «Газпрома».

«Всегда надо следить за расходами и полётами на бизнес-джете. Надо посмотреть, какой они там футбол смотрели», — отметил он, комментируя вопрос о том, что представители «Газпрома» летали на частных самолётах посмотреть футбол в Италии.

«Всё хорошо в рамках здравого смысла. Я тоже посмотрю, где они там летают и на чём», — пообещал глава государства.

Согласно ожиданиям президента, экспорт «Газпрома» в 2018 году превысит 200 млрд кубов газа. Это будет новый исторический максимум.

«Это очень хороший результат. Он нужен не "Газпрому", а нашей экономике и бюджету», — заявил он.

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

О ситуации с бензином во Франции и РФ

По мнению главы государства, Париж осознанно повысил цены на бензин, в то время как российский кабмин принимает меры по борьбе с ростом стоимости топлива.

«В чём разница между нашей ситуацией и ситуацией во Франции, связанной с бензином? Французское правительство пошло сознательно на повышение цен. Это их политика. У нас повысились цены на бензин с середины прошлого года в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. Но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен и даже по их снижению», — сообщил президент.

При этом Путин выразил надежду, что скачков цен на бензин в следующем году не будет. Однако он не исключил, что бензин по стране подорожает в среднем на 1–1,5% в начале 2019-го. Это будет связано с повышением НДС.

«Возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, и я не думаю, что она будет значительной», — заявил президент. Michele Spatari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О переделе церковной собственности на Украине

Глава государства, касаясь ситуации на Украине, пожелал, чтобы не было кровопролития при переделе церковной собственности.

«Он (передел собственности. — News.ru) может приобрести тяжёлый характер, если не кровавый. Не дай Бог до этого дойдёт! Очень не хотелось бы. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, они беззащитны и безоружны», — отметил президент.

По его словам, деньги и науськивания Вашингтона стали основными мотивами Варфоломея по автокефалии на Украине

«Это (деньги. — News.ru) главный побудительный мотив Варфоломея подчинить территорию, а потом ещё зарабатывать на этом. Это главный побудительный мотив, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона», — сказал Путин.

Об отношениях с Киевом

Торговый оборот с Украиной растёт, однако киевские власти пытаются этому помешать.

«Украина остаётся одним из наших крупнейших торгово-экономических партнёров», — напомнил президент.

Он считает, что, устроив провокацию в Керченском проливе, президент Пётр Порошенко поднял свой низкий рейтинг. Произошло это за счёт интереса самой Украины.

«Он свою задачу выполнил — за счёт интересов страны», — сказал Путин, назвав это плохим способом повлиять на рейтинг.

Также глава государства заявил, что силовое разрешение конфликта в Донбассе обречено на провал. При этом Москва продолжит помогать Донбассу.

Об отношениях с Великобританией

Владимир Путин назвал тупиковыми нынешние отношения Москвы и Лондона, однако считает, что странам под силу поменять ситуацию.

«В интересах обеих стран из этого тупика выйти», — заявил лидер РФ.

Говоря о Brexit, Путин сказал, что выход Великобритании из ЕС отразится на всём мире, однако на России — опосредованно.

Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О ситуации в Афганистане

Глава государства считает, что информация о том, что ситуация в Афганистане спокойная, далека от реальности.

«Если они (страны Запада. — News.ru) хотели констатировать, что там (в Афганистане. — News.ru) всё хорошо, то, мне кажется, что это далеко от реалий», — заявил президент.

Он подчеркнул, что правительство в Кабуле способно контролировать не более одной трети территории Афганистана, а подсчёт результатов выборов длится несколько месяцев.

Об угрозе ядерной войны и мировой безопасности

Россия, заявил Путин, знает, как обеспечить свою безопасность. Он напомнил, что Америка выходит из договора по ДРСМД.

«Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность», — сообщил Путин.

Кроме того, глава государства напомнил, что в 2021 году заканчивается действие договора СНВ-3 и по нему не ведётся никаких переговоров.

«Это подводит нас к очень опасной черте», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Москва получила определённые преимущества с новым оружием, но это — паритет.

«После выхода США из договора по противоракетной обороне мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению систем ПРО, — подчеркнул Путин. — Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет».

Он также заявил, что человечество не должно допустить ядерной войны.

«Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей», — отметил Путин.

Опасность использования баллистических ракет

Отдельно глава государства коснулся темы использования баллистических ракет в неядерном исполнении. Путин подчеркнул, что системы контроля не в состоянии понять, есть у ракеты ядерный заряд или нет.

«Американские партнёры от этого вроде бы отказались, но идея сама существует… Из мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой — да хрен её знает, она в ядерном или не в ядерном исполнении. Поди там разберись», — отметил Путин, назвав это крайне опасной вещью.

О ситуации в Сирии

Президент Сирии Башар Асад согласился со списками в конституционный комитет, хоть и не всё в них ему понравилось. Kremlin Pool/Global Look Press Президент Сирии Башар Асад

По словам Путина, в ходе проходившей в Стамбуле встречи России, Турции, Франции и ФРГ стороны пришли к договорённости о необходимости приложить максимальные усилия для формирования сирийского конституционного комитета. Российская Федерация сделала со своей стороны максимум для реализации этих договорённостей, отметил Путин.

Список был полностью согласован с сирийским президентом, который делегировал со своей стороны 50 человек, а также принял участие в формировании списка из 50 человек от гражданского общества. Асад согласился с этим списком, несмотря на то, что ему не всё в нём понравилось, отметил Путин.

Что касается вывода войск США из Сирии, Путин затрудняется сказать, что это означает. В Афганистане Штаты находятся без малого два десятилетия, постоянно заявляя об уходе, отметил глава РФ.

По словам президента, пока в России не видят признаков ухода США из Сирии, тем не менее такой сценарий развития событий возможен.

Ранее Дональд Трамп заявил о победе над запрещённым в РФ «Исламским государством» в Сирии. Как позже рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США начали вывод войск из Сирии.

РФ в общем довольна действиями США по урегулированию ситуации в САР. Президент России дал совместной работе удовлетворительную оценку.

Он заявил, что между российскими и американскими специалистами, военными, спецслужбами и дипломатами существует широкий спектр противоречий. Тем не менее удалось наладить довольно конструктивный диалог для решения острых проблем в области борьбы с терроризмом в Сирии, отметил Путин.

Глава РФ согласен с высказыванием Трампа о победе над ИГ. Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press Вооружённые силы Сирии

Владимир Путин в целом разделяет слова американского президента о победе над запрещённым в РФ «Исламским государством» в Сирии. В то же время глава РФ видит опасность перетекания террористов в соседние регионы. Ранее Дональд Трамп заявил, что американские солдаты находились в Сирии только с целью борьбы с ИГ и победа над террористами одержана.

Размещение ПРО США в Японии

В Москве обеспокоены размещением американских систем ПРО на территории Японии.

«Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами», — заявил президент.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия не понимает уровня суверенитета Японии в свете размещения военного контингента США на Окинаве в то время, как местные жители выражали своё недовольство.

В этой связи вопросы безопасности для России крайне важны при возможном заключении мирного договора между с Японией.

«Губернатор Окинавы против некоторых решений, связанных с укреплением базы и её расширением. Он против, но ничего сделать с этим не может. И люди, которые там проживают, против», — рассказал президент.

Касаясь торговых отношений с Токио, Путин заявил, что Япония готова открыть свой рынок для поставок мяса птицы из России.

«Движение вперёд есть, в том числе договорились даже о поставках», — отметил Путин.

Экспорт оружия и сельхозпродукции

Экспорт сельхозпродукции из России в текущем году составит $25 млрд, а оружия — $16 млрд.

«У нас в прошлом году был экспорт сельскохозяйственной продукции — $20 млрд. Это цифры, которые в голову раньше не могли прийти», — отметил Путин.

Про пользу санкций

Введённые в отношении Москвы западные санкции заставили РФ включить мозги, заявил президент.

«Россия адаптировалась к нынешним ограничениям. Негативные влияния есть. Но посмотрите, есть и плюс от этих санкционных дел. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что доля отечественного транспортного машиностроения в прошлом году составила 98%, в автомобилестроении — 85%. Также зафиксирован рост агропромышленного комплекса.

Глава государства отметил, что санкции связаны прежде всего с могуществом нашей страны.

«Это связано с повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться — а не хочется», — сказал Путин.

Про Скрипалей

Президент РФ считает, что логики по введению против Москвы санкций по делу Скрипалей нет.

«Просто повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России», — заявил Путин.

Он отметил, что Скрипаль не погиб, но против России были введены санкции. Поэтому для введения ограничений мог быть придуман в итоге и другой повод.

«Россия почти всю свою жизнь так или иначе живёт в каких-то ограничениях и санкциях», — напомнил президент.

Об Интернете и СМИ

Создание позитивного контента в российском сегменте интернета проходит при государственной поддержке. Эта работа будет продолжена, отметил президент России Владимир Путин.

На эти цели выделяются гранты, которые измеряются сотнями миллионов рублей, отметил Путин. По его данным, этот вид деятельности обходится бюджету примерно в 400 млн рублей.

Президент РФ старается следить за информационным полем. По его мнению, ситуация с контентом на телевидении и в интернете улучшилась.

«По поводу того, что у нас на многих каналах и в интернете идет информация, которая вряд ли достойна того эфирного времени, которое оно забирает… Мне кажется, за последнее время все-таки в этом отношении тоже кое-что меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной», — отметил президент.

В то же время, по словам Путина, у него очень мало времени, чтобы заглянуть в интернет или посмотреть телевизор. Российский лидер рассказал о разговоре с писателем Даниилом Граниным, который состоялся незадолго до его смерти. Писатель просил главу государства обратить внимание на телевизионный контент, поскольку общество устало от историй про то, кто, сколько и как украл.

О работе Медведева и Кудрина

Путин признался, что в целом доволен, как работает Медведев и его команда.

Кроме того, он считает, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин — надёжный специалист, к его мнению президент прислушивается. Однако Путин напомнил, что когда Кудрин был вице-премьером правительства, то рост экономики мог составлять 1% в год.

«Поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят», — пошутил президент.

В то же время Путин поспешил сказать, что к Кудрину относится с большим уважением.

Доходы россиян

Реальные доходы россиян вырастут в текущем году на 0,5%.

«После длительного перерыва зафиксирован незначительный, но всё-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения», — сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что данная тенденция сохранится, так как реальный уровень зарплаты увеличивается. По итогам 2018-го рост реальных зарплат составит 7%.

О чиновниках и нацпроектах

Глава государства предложил чиновникам, которые считают, что не исполнят нацпроекты, освободить свои места «для оптимистов».

Про экономическую лигу

Россия, считает Путин, сможет занять пятое место среди остальных стран по объёму ВВП.

«Нам нужно войти в другую лигу экономики. И не только по объёмам», — отметил президент.

Он напомнил, что некоторое время назад наша страна занимала пятое место по объёму экономики по паритету покупательной способности. В этой связи все нацпроекты страны нацелены на то, чтобы поднять качество экономики и вывести её на существенно новый уровень.

Глава государства подчеркнул, что России необходимы изменения структуры экономики. Именно благодаря этому возможен прорыв роста ВВП.

Профицит бюджета

Впервые за семь лет РФ вышла на профицит бюджета, составивший порядка 2,1% ВВП.

«Впервые мы имеем профицит с 2011 года», — констатировал Путин, добавив, что Фонд национального благосостояния вырастет на 22% по итогам года.

Кроме того, глава государства отметил и уверенный рост золотовалютных резервов страны. Сергей Киселев/АГН «Москва»

Безработица

По итогам года уровень безработицы упадёт до 4,8% с 5,2% в 2017-м, когда был установлен исторический минимум.

«Безработица сокращается, что отрадно», — отметил президент.

Снижение инфляции

Владимир Путин рассчитывает, что инфляция снизится после небольшого всплеска в начале 2019-го в связи с повышением НДС.

«Мы понизили НДС, а потом вернулись к 20%. Небольшой рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдет, и затем она будет снижаться», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства напомнил, что Банк России предпринимает определённые шаги, чтобы не допустить большого роста инфляции. Например, была увеличена ключевая ставка. Данные действия направлены на то, чтобы избежать роста инфляции.

О работе с регионами

Глава государства посчитал странным вопрос о сложностях в работе с оппозиционными губернаторами

Как отметил президент, он будет встречаться с избранными главами субъектов. Соответствующее поручение он уже дал своей администрации.

Встреча до сих пор не состоялась, потому что было необходимо дождаться результатов выборов в Приморье, сказал Путин.

Путин будет оказывать поддержку всем избранным главам регионов.

Президент РФ видит свою задачу в помощи всем губернаторам, независимо от их политической принадлежности. Все избранные главы субъектов РФ — это выбор народа, подчеркнул он.

Однако сам руководитель должен соответствовать высокому посту и выполнять предвыборные обещания, считает Путин.

«Для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах РФ чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. На самом деле, если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию "Единая Россия", — ну и что, это их выбор», — сказал российский лидер.

Регионы могут повышать тарифы ЖКХ опережающими темпами только в исключительных случаях.

На 2019 год утверждена индексация платежей за коммунальные услуги на уровне 4,1%. Превышать этот показатель регионы смогут только в порядке исключения и после согласования с правительством РФ, отметил Владимир Путин.

По словам президента, в среднем за последние годы рост тарифов в сфере ЖКХ составлял около 4%. В следующем году тарифы будут проиндексированы в два этапа — на 1,7% и на 2,4%, рассказал глава РФ.

«Почему в два этапа — потому что в связи с ростом НДС все-таки ожидается какой-то рост услуг и товаров, связанный с необходимостью нормального функционирования системы ЖКХ», — сказал Путин.

О личной жизни

Как порядочный человек, я когда-нибудь должен жениться, сказал президент РФ в ходе ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос когда он женится и на ком, президент поинтересовался у задавшего вопрос журналиста о его семейном положении. Представитель прессы ответил, что женат.

«Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему», — пошутил Путин, что вызвало смех в зале.

Однако, по словам президента, как порядочный человек, он когда-то будет должен это сделать.

О поварах и ФСО

Владимир Путин рассказал, что все его повара — сотрудники ФСО. Так он прокомментировал информацию о рестораторе Евгении Пригожине.

«Все мои повара — люди военные, в разных званиях находятся, других поваров у меня нет. Надо, чтобы это было ясно, понятно, чтобы мы к этому не возвращались», — сказал президент.

Он подчеркнул, что есть понятие «безопасное питание». «Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаём», — заявил Путин.

О социализме

Реставрация социалистической системы в РФ невозможна, возможны лишь элементы социализации.

Президент России считает невозможной реставрацию социализма в РФ. Однако отдельные элементы социализации экономики и социальной сферы вероятны.