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Путин ждёт эффекта от нацпроектов в будущем году

Президент РФ Владимир Путин проводит традиционную встречу с руководством Совета Федерации РФ, Государственной думы РФ и профильных комитетов обеих палат российского парламента Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин проводит традиционную встречу с руководством Совета Федерации РФ, Государственной думы РФ и профильных комитетов обеих палат российского парламента

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин поручил парламентариям работать с людьми в регионах, уделять особое внимание проблемам и их решению на местах.

25 декабря глава государства пообщался с руководством Совета Федерации и Госдумы. Одной из главных тем на встрече стала реализация национальных проектов.

Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за поддержку и проработку ключевых решений в уходящем году, в том числе — инициатив по майскому указу, во исполнение которого разработаны национальные проекты. Финансирование программ заложено в федеральном бюджете.

«Теперь крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, существенно и уверенно двигаться вперед в достижении всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные, позитивные результаты», — сказал Путин.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение приоритетных национальных проектов в регионах. Всего сейчас 12 национальных проектов и 67 федеральных, «на которые, собственно, расслаиваются эти национальные проекты».


#путин #регионы #национальнаяидея
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