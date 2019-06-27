https://static.news.ru/photo/d584de28-990b-11e9-a6f8-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нет олигархов.

В России есть крупные компании, но отсутствуют такие, которые используют какие-то преференции от близости к власти, подчеркнул российский лидер в интервью Financial Times .

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска получат в ближайшие годы современную технику. Среди новых поступлений — тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», а также подводный беспилотник «Посейдон».