https://static.news.ru/photo/33c4f74e-9a46-11e9-8c8f-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сообщил, что главам внешнеполитических ведомств РФ и США даны поручения начать консультации по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление российский лидер сделал по итогам саммита G20.

Что касается СНВ-3, то мы поручили министерствам иностранных дел, чтобы они начали по этому вопросу консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, пока рано говорить, но это мы тоже обсуждали, — приводит его слова ТАСС .

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истёкший в декабре 2009 года СНВ-1.

Аналитики считают, что вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на его реализацию, станет грядущая гонка за пост главы государства. Старт избирательной кампании Трампа намечен на осень этого года, а значит, тема российского вмешательства будет подогреваться в Штатах с новой силой, приводил News.ru мнение экспертов.