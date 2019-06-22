https://static.news.ru/photo/1d87f5b8-94cd-11e9-a946-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия готова работать с любым новым премьер-министром Великобритании, если он будет придерживаться аналогичной позиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, российская сторона отнесётся с уважением к результатам выборов.

Когда я встречался с бизнесом, бизнес английский хочет работать и расширять своё присутствие на российском рынке, — отметил он во время разговора с ведущим программы « Вести в субботу » Сергеем Брилёвым.

Глава РФ выразил надежду, что и британские власти поймут это и отреагируют на ситуацию соответствующим образом.

При этом российский лидер заявил, что система выборов главы кабинета министров Великобритании вызывает недоумение.

Нам всё время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее и тому подобное. Ну вот способ приведения к верховной власти по сути первого человека в стране, первого человека исполнительной власти Великобритании. <...> С помощью всеобщих выборов что ли? Нет, — сказал он.

Руководитель государства отметил, что выбор делается «с помощью партийной тусовки», что он считает странным.

Ранее News.ru писал, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Альбиона Джереми Хант прошли в финальный тур выборов главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов-тори из 313.