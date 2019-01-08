Путин запустил терминал по приёму газа в Калининграде

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Данный альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области позволит повысить энергетическую безопасность региона, учитывая его географическую особенность.

До начала эксплуатации этого терминала «Газпром» мог поставлять газ в Калининградскую область только по газопроводу «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». Для реализации альтернативного варианта газоснабжения в акватории был построен морской терминал по приёму природного топлива. Глубина моря у терминала достигает 19 м. Эта платформа позволяет перевозить СПГ. Она также оснащена оборудованием для перевода вещества из жидкого состояния в газообразное.

Путин в ходе рабочей поездки в Калининград посетит подземное хранилище газа и проведёт совещание, которое будет посвящено вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах страны.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин рассказал о своём военном прошлом. Во время посещения Петропавловской крепости президент в разговоре с почётным строителем России Владимиром Бендетом признался, что служил в артиллерийских войсках. По словам российского лидера, он получил звание лейтенанта и командовал взводом управления гаубичной артиллерией.