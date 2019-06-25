https://static.news.ru/photo/0cdeb05c-973f-11e9-9924-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин и Игорь Руденя Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина запланированы встречи с главами регионов по итогам прямой линии.

Президент продолжает встречи с главами регионов, уже подкреплённые обращениями с прямой линии, — приводит URA.RU слова Пескова.

25 июня рабочий день у президента будет состоять из непубличных мероприятий. Исключение — встреча Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Прямая линия с главой государства прошла 20 июня. Её посмотрели 5 336 368 россиян. Это 7,6% населения страны старше четырёх лет. Президент отвечал на вопросы больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений. В прямом эфире Путин успел ответить почти на 70 из них, писал News.ru.